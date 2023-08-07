النيجر: قادة الانقلاب يُعلنون إغلاق المجال الجوي للبلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلن قادة الانقلاب في النيجر، يوم الأحد، إغلاق المجال الجوي للبلاد.جاء ذلك قبل وقت قليل من انتهاء المهلة التي حددتها لهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) لإعادة تسليم السلطة، أو مواجهة تدخل عسكري.وأمهلت (إكواس) في 30 تموز/يوليو العسكريين أسبوعاً لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.لم يبد الجنرالات الذين تولوا السلطة في 26 تموز/يوليو حتى الآن أي رغبة في التراجع، مع انتهاء المهلة منتصف ليل الأحد الإثنين.وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الأحد (...) أمام جميع الطائرات وحتى إشعار آخر".وأضاف البيان أن أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه "برد قوي وفوري"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).