دولي

نتنياهو يتعهد بتمرير قانون التجنيد

نتنياهو يتعهد بتمرير قانون التجنيد
الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ينوي الائتلاف الحكومي في إسرائيل، تمرير قانون التجنيد عند انطلاق الدورة المقبلة لـ (كنيست)، قبل أن يواصل تشريع خطة التغييرات في المنظومة القضائية. 

وتعهد بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال محادثات مغلقة مع رؤساء الائتلاف الحكومي. 

وقد قال نتنياهو لوكالة (بلومبرغ) الأمريكية مساء أمس، أنه سيتوقف عن دفع هذه الخطة إلى الأمام بعد تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، معرباً عن اعتقاده بتجنب أزمة دستورية، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضاف: أن الائتلاف حاول التوصل الى صيغة توافقية واسعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسيستمر بهذه المساعي حتى تحقيق هذا الهدف. 

وأشار "أن إسرائيل ستكون دولة ديمقراطية قوية وناجحة كما هي الآن أو أكثر من ذلك"، وفق زعمه.

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