شؤون فلسطينية

تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مدنية جنين خلال التصدي لقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات تصدياً للقوات المقتحمة.

وأضافت المصادر ذاتها ن أن وحدات خاصة إسرائيلية تسللت لحي المراح متخفية داخل مركبات فلسطينية مدنية، وحاصرت عدة منازل، وتبعتها نحو 20 آلية عسكرية مصفحة لمساندتها في عملية دهم المنازل، وقد احتل الجنود والقناصة بنايات عديدة.

وفور اقتحام الآليات العسكرية للمدينة، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة وسمعت أصواتها في أرجاء المدينة خاصة بمنطقة حي المراح والمنطقة الشرقية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الخمايسة بحي المراح في جنين، واعتقلت شاباً من منزل العائلة، بعد أن عاثت به خراباً وأخضعت قاطنيه لتحقيقات ميدانية.

يأتي ذلك، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لمناطق مختلفة في الضفة، والتي تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.
واقتحمت قوات الاحتلال برقة شرق رام الله واعتدت على السكان ونفذت عمليات اعتقال طالت كل من: عمار عسلية، وصقر عمار عسلية، ومحمود عمار عسلية، ومحمد عمار عسلية، وعبد عمار عسلية.

وكان عمار عسلية قد أصيب في هجوم المستوطنين على البلدة يوم الجمعة الماضي، والذي استشهد خلاله الشاب قصي معطان برصاص المستوطنين.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ماهر النعسان من المغير، ومبتسم الريماوي من بيت ريما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد سمير خمايسة من جنين، وزهير نصاصرة، ومحمود نصاصرة، وكاظم حنني من بيت فوريك شرق نابلس، ويزن داود طقاطقة من بيت فجار، ولؤي أبو السعد من محافظة القدس.

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