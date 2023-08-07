سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فجر الاثنين، استشهاد أربعة عسكريين سوريين، وأصابة أربعة آخرين جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله، إنه "حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".وأضاف المصدر، أن "العدوان أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين، وإصابة أربعة آخرين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".