شؤون فلسطينية

بعد اغتيال أبو صويص.. سرايا القدس كتيبة جنين توجه رسالة "أخيرة" للاحتلال

بعد اغتيال أبو صويص.. سرايا القدس كتيبة جنين توجه رسالة "أخيرة" للاحتلال
المركبة التي أطلق الاحتلال النار عليها في جنين
رام الله - دنيا الوطن
نعت سرايا القدس-كتيبة جنين، الشبان نايف جهاد نايف أبو صويص، وخليل نزار نمر أبو ناعسه، و براء أحمد القرم، الذين استشهدوا مساء اليوم في "عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات إسرائيلية خاصة في مدينة جنين".

وقالت في بيان لها: "ليعلم العدو أن دماء الشهداء ستبقى وقود ينير لنا الطريق ويزيد من شرارة المقاومة وتصاعدها في كل فلسطين المحتلة واستمراراً في الانتفاضة المسلحة، وأن جريمته سترتد عليه ناراً وجحيماً بإذن الله تعالى".

وتابع: "رسالتنا الأخيرة لقيادة العدو التي تحاول أن تعبث بجبهتنا الداخلية، أن عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين، وما العمق عنا ببعيد".

أخبار ذات صلة

الجبهة الديمقراطية تُدين جريمة اغتيال شبان جنين

الجبهة الديمقراطية تُدين جريمة اغتيال شبان جنين

حماس: الضفة تلتف حول المقاومة ومحاولات الاحتلال لوأدها فاشلة

حماس: الضفة تلتف حول المقاومة ومحاولات الاحتلال لوأدها فاشلة

بعد اغتيال أبو صويص.. سرايا القدس كتيبة جنين توجه رسالة &quot;أخيرة&quot; للاحتلال

بعد اغتيال أبو صويص.. سرايا القدس كتيبة جنين توجه رسالة "أخيرة" للاحتلال

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً بعد اغتيال أبو صويص واثنين آخرين في جنين

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً بعد اغتيال أبو صويص واثنين آخرين في جنين

تحذيرات في القدس من التحاق الطلاب بمدارس تفرض المنهاج الإسرائيلي

تحذيرات في القدس من التحاق الطلاب بمدارس تفرض المنهاج الإسرائيلي

تجميد الديون لمدة عام.. كابينت في إسرائيل يقرر سلسلة من التسهيلات للسلطة

تجميد الديون لمدة عام.. كابينت في إسرائيل يقرر سلسلة من التسهيلات للسلطة

الرئيس عباس: نؤكد أهمية تصعيد المقاومة الشعبية السلمية لحماية أهلنا وأرضنا

الرئيس عباس: نؤكد أهمية تصعيد المقاومة الشعبية السلمية لحماية أهلنا وأرضنا

استمر خمس ساعات.. كابينت يجتمع ويناقش تقديم &quot;تسهيلات&quot; للفلسطينيين

استمر خمس ساعات.. كابينت يجتمع ويناقش تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: الضفة تلتف حول المقاومة ومحاولات الاحتلال لوأدها فاشلة

حماس: الضفة تلتف حول المقاومة ومحاولات الاحتلال لوأدها فاشلة

بعد اغتيال أبو صويص.. سرايا القدس كتيبة جنين توجه رسالة &quot;أخيرة&quot; للاحتلال

بعد اغتيال أبو صويص.. سرايا القدس كتيبة جنين توجه رسالة "أخيرة" للاحتلال

تحذيرات في القدس من التحاق الطلاب بمدارس تفرض المنهاج الإسرائيلي

تحذيرات في القدس من التحاق الطلاب بمدارس تفرض المنهاج الإسرائيلي

استمر خمس ساعات.. كابينت يجتمع ويناقش تقديم &quot;تسهيلات&quot; للفلسطينيين

استمر خمس ساعات.. كابينت يجتمع ويناقش تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين

الديمقراطية: شعبنا موحد وسيواصل نضاله ومقاومته بكل الأشكال

الديمقراطية: شعبنا موحد وسيواصل نضاله ومقاومته بكل الأشكال

وزارة الاقتصاد تطلق مشاورات إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وزارة الاقتصاد تطلق مشاورات إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

قلقيلية: مصرع شاب في حادث سير

قلقيلية: مصرع شاب في حادث سير

واشنطن تدين حادث استشهاد معطان برصاص مستوطنين وتصفه بـ &quot;الإرهابي&quot;

واشنطن تدين حادث استشهاد معطان برصاص مستوطنين وتصفه بـ "الإرهابي"

منوعات

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

خالد الفايد نجم فويس كيدز يعلن اعتزاله مجدداً

خالد الفايد نجم فويس كيدز يعلن اعتزاله مجدداً

أول تعليق من سمية الخشاب بعد كسر أغنية &quot;الموجة&quot; حاجز المليون مشاهدة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد كسر أغنية "الموجة" حاجز المليون مشاهدة

صورة: كنزي عمرو دياب تحتضن صديقها بملابس فاضحة وتثير جدلاً واسعاً

صورة: كنزي عمرو دياب تحتضن صديقها بملابس فاضحة وتثير جدلاً واسعاً

صور: نسرين طافش بفستان صيفي من أمام حمام السباحة برفقة عائلتها

صور: نسرين طافش بفستان صيفي من أمام حمام السباحة برفقة عائلتها

فيديو: نادية الجندي تشعل منصات التواصل برقصة مع تامر حسني

فيديو: نادية الجندي تشعل منصات التواصل برقصة مع تامر حسني

الظهور الأول بعد الولادة.. شاهد ديانا كرزون تتألق في مهرجان جرش

الظهور الأول بعد الولادة.. شاهد ديانا كرزون تتألق في مهرجان جرش

كاردي بي تحصل على البراءة والميكروفون في مزاد علني بسعر فلكي!

كاردي بي تحصل على البراءة والميكروفون في مزاد علني بسعر فلكي!

شاهد: شبيه تامر عاشور يتصدّر الترند خلال مهرجان العلمين الأخير

شاهد: شبيه تامر عاشور يتصدّر الترند خلال مهرجان العلمين الأخير

فنان مصري شهير يحذّر الجمهور من عمليات احتيال باسمه

فنان مصري شهير يحذّر الجمهور من عمليات احتيال باسمه

عربي

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع

محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

السيسي يجتمع بعدد من الوزراء لبحث مؤشرات الاقتصاد المصري

السيسي يجتمع بعدد من الوزراء لبحث مؤشرات الاقتصاد المصري

العراق يحجب تطبيق &quot;تليجرام&quot; لأسباب تتعلق بالأمن القومي

العراق يحجب تطبيق "تليجرام" لأسباب تتعلق بالأمن القومي