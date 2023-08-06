بعد اغتيال أبو صويص.. سرايا القدس كتيبة جنين توجه رسالة "أخيرة" للاحتلال

رام الله - دنيا الوطننعت سرايا القدس-كتيبة جنين، الشبان نايف جهاد نايف أبو صويص، وخليل نزار نمر أبو ناعسه، و براء أحمد القرم، الذين استشهدوا مساء اليوم في "عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات إسرائيلية خاصة في مدينة جنين".وقالت في بيان لها: "ليعلم العدو أن دماء الشهداء ستبقى وقود ينير لنا الطريق ويزيد من شرارة المقاومة وتصاعدها في كل فلسطين المحتلة واستمراراً في الانتفاضة المسلحة، وأن جريمته سترتد عليه ناراً وجحيماً بإذن الله تعالى".وتابع: "رسالتنا الأخيرة لقيادة العدو التي تحاول أن تعبث بجبهتنا الداخلية، أن عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين، وما العمق عنا ببعيد".