شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً بعد اغتيال أبو صويص واثنين آخرين في جنين

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً بعد اغتيال أبو صويص واثنين آخرين في جنين
من مكان اغتيال ثلاثة مواطنين في عرابة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، بياناً نعت فيه "شهيدها" نايف جهاد أبو صويص، واثنين آخرين الذين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية في بلدة عرابة قرب جنين.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "بكل فخر واعتزاز تزف حركة الجهاد الاسلامي فــي فلـسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من الشهداء الأطهار، "الذين ارتقوا إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين".

وتابعت: الشهداء هم نايف جهاد أبو صويص (27 عاماً) من مخيم جنين، الشهيد خليل نزار أبو ناعسة (21 عاماً) من مخيم جنين، الشهيد براء أحمد القرم (15 عاماً) من بلدة جلقموس بجنين.

وقالت: "إنّنا إذ نزف أبطالنا الذين ساروا على عهد من سبقهم، وجددوا طريق الاشتباك المقدس، لنؤكد أن هذه الدماء التي تمتزج بدماء الشهداء في ذكرى وحدة الساحات، ستشعل مزيداً من الثأر والغضب في وجه العدو وحكومته الإرهابية".

وشددت على أن "هذه الجريمة النكراء لن تطفئ جذوة مقاومتنا، وستزيد من قوة وعزم مجاهدينا، وجنين التي كانت لها اليد الطولى في استهداف تل أبيب أمس لن تكون اَخر المطاف، وسوف تشكَّل رافعة وأنموذجاً متقدماً لكل المقاومين، وإن ردنا على هذه الجريمة لن يكون بعيداً". 

وتابعت: "نعزي عوائل الشهداء الكرام، وأهلنا في جنين البطولة، ونشيد بصمودهم ووقوفهم درعاً حصيناً لمقاتلينا، ونعاهد دماء الشهداء على الوفاء لهم وتحقيق وصاياهم، وسوف تستمر أرواحهم المقاتلة في إبقاء جذوة الصراع مشتعلة في كل الساحات حتى الحرية والخلاص". 

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