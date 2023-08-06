شؤون فلسطينية

تحذيرات في القدس من التحاق الطلاب بمدارس تفرض المنهاج الإسرائيلي

تحذيرات في القدس من التحاق الطلاب بمدارس تفرض المنهاج الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت لجان أولياء أمور طلبة مدارس كفر عقب في القدس، من نية بلدية الاحتلال افتتاح مدرسة مختلطة تفرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة المقدسيين.

ونبه أولياء الأمور إلى أن المنهاج الإسرائيلي دخيل على الفلسطينيين، ولا يتوافق مع رأي الغالبية الساحقة من الأهالي، ويتناقض مع ديننا وثقافتنا ومبادئنا.

 ورفض أولياء الأمور أي منهاج يحمل فكراً عنصرياً فاسداً يهدف لإخراج جيل متسلخ عن ثقافة وقيم آبائه وأجداده، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وأوضحوا أن المنهاج الإسرائيلي يتحدث عن تاريخ الفلسطينيين ومقدساتهم بعنصرية وبرواية المحتل المحرفة والمضللة التي يرفضها شعبنا وأمتنا.

وحذر أولياء الأمور من السقوط في وحل خطة تعليمية تخلط الغث بالسمين وتروج لفكر عنصري فاسد بهدف إخراج جيل مسخ لا وعي له ومنسلخ عن ثقافة وقيم آبائه وأجداده. 

ودعت اللجان أهالي القدس للتمسك بحقهم القانوني في المطالبة بتعليم أبنائهم منهاجاً يتوافق مع دينهم وثوابتهم وتاريخهم وحقهم التاريخي في أرضهم ومقدساتهم.

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