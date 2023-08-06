فتح: جريمة جنين لن تُرهب شعبنا ولن تزيدنا إلا إصراراً على دحر الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، أنّ جريمة الإعدام النكراء الّتي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ الشبّان الثلاثة في جنين، اليوم الأحد، تكشف عن مآرب حكومة الاحتلال التصعيديّة، مضيفةً أنّ هذه الجريمة لن تُرهب شعبنا ولن تزيدنا إلا إصراراً على دحر الاحتلال.وأضافت في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأحد، أنّ هذه الجريمة تتزامن واعتداءات ميليشيات المستوطنين الممنهجة على شعبنا؛ ما يدلّل على اتخاذ ما يعرف بخطة "حسم الصراع" مسارًا تطبيقيًّا، محمّلةً حكومة الاحتلال مسؤوليّة وتداعيات جرائمها المتواصلة.وبيّنت (فتح) أن شعبنا سيجابه عدوان الاحتلال ومستوطنيه متلاحمًا ومتراصًا، وسيجهض كافة المشاريع التصفويّة والإلغائية لوجوده التاريخيّ الأزليّ.