قلقيلية: مصرع شاب في حادث سير

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب (22) عاماً من بلدة حبله مصرعه مساء اليوم إثر حادث سير وقع بين مركبة دراجة كهربائية على مدخل بلدة حبله بمحافظة قلقيلية.وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوجود حادث سير بين مركبة ودراجة كهربائية بالقرب من مدخل بلدة حبلة، على الفور تم تحريك مركبات الإسعاف وخبراء الحوادث الى المكان، حيث تبين وجود إصابتين إحداهما وصفت بالخطيرة و تم تحويلها الى مشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ولاحقاً أعلن الاطباء عن وفاة أحد المصابين متأثراً بإصابته.وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة فيما فتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.