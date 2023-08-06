كيف نصب الاحتلال كميناً للشبان الثلاثة في جنين؟

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من مكان اغتيال مواطنين في عرابة
رام الله - دنيا الوطن
كشف الصحفي الإسرائيلي، يؤاف زيتون من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال ثلاثة شبان في حنين اليوم.

وقال إنه بعد معلومات استخبارية، تم اكتشاف بأن "الخلية" كانت بطريقها لتنفيذ عملية إطلاق نار عبر مركبة مسرعة بمنطقة "ميفو دوتان".

وأضاف بأن قوات الجيش نصبت كميناً للخلية، وتم إطلاق النار عليهم من قبل وحدة اليمام الخاصة من مسافة قريبة.

وأصدر جيش الاحتلال و"حرس الحدود" وجهاز (شاباك) بياناً مشتركاً أعلنوا فيه بأن القوات تمكنت من "إحباط خلية كانت في طريقها لتنفيذ عملية".

وأضافوا بأن "الخلية" يتزعمها نايف أبو صويص، من سكان مخيم جنين (26 عاماً)، بزعم أنها شارك في عمليات ضد قوات الجيش بـ "توجيه من عناصر في قطاع غزة".

ووفق البيان، فإن اثنين آخرين كانا معه في السيارة، التي تم إطلاق النار عليها، وهما من أفراد "الخلية" كما تم العثور على سلاح من نوع M-16 في السيارة.

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