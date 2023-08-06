تعليق نتنياهو وغالانت بعد اغتيال الشبان الثلاثة في جنين





كما عقب غالانت على عملية الاغتيال في جنين، بقوله، إن "القوات الأمنية ستستمر وتعمل حيثما تطلب الأمر"، وفق تعبيره.





وأصدر جيش الاحتلال و"حرس الحدود" وجهاز (شاباك) بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه بأن القوات تمكنت من "إحباط خلية كانت في طريقها لتنفيذ عملية" في جنين.

وأضافوا بأن من "الخلية" المكونة من ثلاثة أشخاص، يتزعمها نايف أبو صويص، من سكان مخيم جنين (26 عاماً)، بزعم أنها شارك في عمليات ضد قوات الجيش بـ "توجيه من عناصر في قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حكومته ستواصل العمل في كل وقت ومكان، ضد من "يسعى لمهاجمة إسرائيل".جاء ذلك في تعليقه على إعلان الاحتلال اغتيال ثلاثة شبان في عرابة قرب جنين، يقول إنهم "خلية" كانت تحاول تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.