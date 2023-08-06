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فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع
انقلاب حافلة ووفاة 24 شخصاً في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
في فاجعة كبيرة، لقي 24 شخصاً مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث سير وقع في إقليم أزيلال، بوسط المغرب.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى التي تسجلها المملكة المغربية، فيما يتعلق بحوادث السير في البلاد.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن سلطات الإقليم قوله، بأن حافلة تقل ركابا كانت متجهة الى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات انقلبت على أحد المنعطفات.

وفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه المأساة، بحسب المصدر نفسه.

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