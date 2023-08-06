واشنطن تدين حادث استشهاد معطان برصاص مستوطنين وتصفه بـ "الإرهابي"

ووصفت الخارجية الأميركية، في بيان عبر موقع (إكس)، تويتر سابقاً، الهجوم، بـ "الإرهابي" والذي نُفّذ من قِبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين.





وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قالت إن "ما حدث في قرية برقة واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين ما هو إلا دليل وشاهد على ما يحدث يومياً على امتداد الأرض الفلسطينية".





وأضافت في بيان لها: "الفلسطيني لم يعد يواجه فقط آلة الاحتلال العسكرية، بل أصبح عرضة لاعتداءات وهجمات تقوم بها مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية، في توزيع مفضوح للأدوار، الهدف منه تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، لكسر إرادة المواجهة والصمود لديهم، وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه".

وتقدّمت الولايات المتحدة بأحر التعازي لعائلته وأحبائه، وحثت سلطات الاحتلال على إجراء تحقيق كامل ومحاكمة عادلة.