شاهد: مستوطن يدهس طفلاً في قرية كيسان ببيت لحم ويصيبه بجراح خطيرة











رام الله - دنيا الوطندعس مستوطن مساء اليوم الأحد، طفلا في قرية كيسان شرق بيت لحم، وأصابه بجراح خطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، بأن مستوطنا دعس بمركبته الطفل حبريل محمد سواركة (4 أعوام ) اثناء تواجده قرب منزل والده المحاذي للشارع الرئيس الموصل للقرية ولاذ بالفرار، قبل ان يتم نقله الى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة .يشار إلى أن حالات دعس عدة ارتكبت من قبل المستوطنين بحق سكان كيسان.