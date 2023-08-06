شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على اغتيال ثلاثة مواطنين في جنين

أول تعليق من حماس على اغتيال ثلاثة مواطنين في جنين
من مكان اغتيال ثلاثة مواطنين في جنين
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا .

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال "لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن تمرر عدوان الاحتلال دون تدفعيه الثمن".

وشددت على أن "هذه الدماء الذكية ستكون وقوداً لتصعيد الفعل الفدائي واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال".

وقالت حماس إن "هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين".

أخبار ذات صلة

واشنطن تدين حادث استشهاد معطان برصاص مستوطنين وتصفه بـ &quot;الإرهابي&quot;

واشنطن تدين حادث استشهاد معطان برصاص مستوطنين وتصفه بـ "الإرهابي"

شاهد: مستوطن يدهس طفلاً في قرية كيسان ببيت لحم ويصيبه بجراح خطيرة

شاهد: مستوطن يدهس طفلاً في قرية كيسان ببيت لحم ويصيبه بجراح خطيرة

أول تعليق من حماس على اغتيال ثلاثة مواطنين في جنين

أول تعليق من حماس على اغتيال ثلاثة مواطنين في جنين

شاهد: قوات خاصة إسرائيلية تغتال ثلاثة فلسطينيين في عرابة قرب جنين

شاهد: قوات خاصة إسرائيلية تغتال ثلاثة فلسطينيين في عرابة قرب جنين

الشيخ يُعلق على حديث الحكومة الإسرائيلية بشأن &quot;تسهيلات&quot; للفلسطينيين

الشيخ يُعلق على حديث الحكومة الإسرائيلية بشأن "تسهيلات" للفلسطينيين

فتح: إعدام المستوطنين للشهيد معطان تطور خطير على سلوك إرهاب الاحتلال

فتح: إعدام المستوطنين للشهيد معطان تطور خطير على سلوك إرهاب الاحتلال

حواتمة يعزي الرئيس الصيني بضحايا الفيضان

حواتمة يعزي الرئيس الصيني بضحايا الفيضان

نقابة الصحفيين تختتم دورة في الصحافة الاقتصادية لطلبة وخريجي الاعلام في غزة

نقابة الصحفيين تختتم دورة في الصحافة الاقتصادية لطلبة وخريجي الاعلام في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: إعدام المستوطنين للشهيد معطان تطور خطير على سلوك إرهاب الاحتلال

فتح: إعدام المستوطنين للشهيد معطان تطور خطير على سلوك إرهاب الاحتلال

حواتمة يعزي الرئيس الصيني بضحايا الفيضان

حواتمة يعزي الرئيس الصيني بضحايا الفيضان

نقابة الصحفيين تختتم دورة في الصحافة الاقتصادية لطلبة وخريجي الاعلام في غزة

نقابة الصحفيين تختتم دورة في الصحافة الاقتصادية لطلبة وخريجي الاعلام في غزة

وفد قيادي من الديمقراطية يزور مخيم عين الحلوة ويدعو لعودة الحياة لطبيعتها

وفد قيادي من الديمقراطية يزور مخيم عين الحلوة ويدعو لعودة الحياة لطبيعتها

الرئيس عباس يتسلم التقريرين السنويين لهيئتي مكافحة الفساد والتقاعد الفلسطينية لعام 2022

الرئيس عباس يتسلم التقريرين السنويين لهيئتي مكافحة الفساد والتقاعد الفلسطينية لعام 2022

الديمقراطية تحذر من النتائج الخطيرة لمبادرة بايدن بشأن التطبيع

الديمقراطية تحذر من النتائج الخطيرة لمبادرة بايدن بشأن التطبيع

غزة: مركز حقوقي يُعلق بشأن فض وعرقلة مسيرات سلمية والاعتداء على صحفيين

غزة: مركز حقوقي يُعلق بشأن فض وعرقلة مسيرات سلمية والاعتداء على صحفيين

مجدلاني: الاحتلال أكبر تهديد للبيئة والمناخ في الأراضي الفلسطينية بالسيطرة على مصادر المياه

مجدلاني: الاحتلال أكبر تهديد للبيئة والمناخ في الأراضي الفلسطينية بالسيطرة على مصادر المياه

منوعات

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

خالد الفايد نجم فويس كيدز يعلن اعتزاله مجدداً

خالد الفايد نجم فويس كيدز يعلن اعتزاله مجدداً

أول تعليق من سمية الخشاب بعد كسر أغنية &quot;الموجة&quot; حاجز المليون مشاهدة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد كسر أغنية "الموجة" حاجز المليون مشاهدة

صورة: كنزي عمرو دياب تحتضن صديقها بملابس فاضحة وتثير جدلاً واسعاً

صورة: كنزي عمرو دياب تحتضن صديقها بملابس فاضحة وتثير جدلاً واسعاً

صور: نسرين طافش بفستان صيفي من أمام حمام السباحة برفقة عائلتها

صور: نسرين طافش بفستان صيفي من أمام حمام السباحة برفقة عائلتها

فيديو: نادية الجندي تشعل منصات التواصل برقصة مع تامر حسني

فيديو: نادية الجندي تشعل منصات التواصل برقصة مع تامر حسني

الظهور الأول بعد الولادة.. شاهد ديانا كرزون تتألق في مهرجان جرش

الظهور الأول بعد الولادة.. شاهد ديانا كرزون تتألق في مهرجان جرش

كاردي بي تحصل على البراءة والميكروفون في مزاد علني بسعر فلكي!

كاردي بي تحصل على البراءة والميكروفون في مزاد علني بسعر فلكي!

شاهد: شبيه تامر عاشور يتصدّر الترند خلال مهرجان العلمين الأخير

شاهد: شبيه تامر عاشور يتصدّر الترند خلال مهرجان العلمين الأخير

فنان مصري شهير يحذّر الجمهور من عمليات احتيال باسمه

فنان مصري شهير يحذّر الجمهور من عمليات احتيال باسمه

عربي

محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

السيسي يجتمع بعدد من الوزراء لبحث مؤشرات الاقتصاد المصري

السيسي يجتمع بعدد من الوزراء لبحث مؤشرات الاقتصاد المصري

العراق يحجب تطبيق &quot;تليجرام&quot; لأسباب تتعلق بالأمن القومي

العراق يحجب تطبيق "تليجرام" لأسباب تتعلق بالأمن القومي

طالع التعديلات النهائية.. مجلس الأعيان الأردني يُصاق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

طالع التعديلات النهائية.. مجلس الأعيان الأردني يُصاق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم