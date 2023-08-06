شؤون فلسطينية

الشيخ يُعلق على حديث الحكومة الإسرائيلية بشأن "تسهيلات" للفلسطينيين

الشيخ يُعلق على حديث الحكومة الإسرائيلية بشأن "تسهيلات" للفلسطينيين
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن "الحكومة الاسرائيلية حكومة عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون"، مضيفاً أن من يحاصر السلطة ويسعى إلى إضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل.

جاء ذلك في تعليقه لقناة (الحرة) حول مناقشة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) بشأن تقديم تسهيلات للفلسطينيين من عدمه.

وقال الشيخ: إن "مشكلة الشعب الفلسطيني تكمن في الاحتلال الذي يجب أن يرحل لا أن يجمّل صورته".

ودعا الشيخ الادارة الامريكية الى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وخلق افق سياسي يفضي الى مفاوضات جادة تنهي الاحتلال الاسرائيلي

وقال إنه خلال لقائه الأخير مع نائب مساعدة وزير الخارجية الامريكي للشؤون الفلسطينية الاسرائيلية، اندرو ميللر، قال للضيف إن المطلوب من الادارة الامريكية ممارسة الضغط الجدي والفاعل لاجبار إسرائيل على وقف اجراءاتها الاحادية كافة وهذا ما التزمت به في العقبة وشرم الشيخ وتنصلت منه.
 
كما ودعا الشيخ الولايات المتحدة الى تصنيف المنظمات اليهودية التي تدعو وتمارس القتل ضد الفلسطينيين بمنظمات ارهابية وإدراجها على لوائح الإرهاب الدولي.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت اليوم الأحد، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قررت عدم المصادقة على أي تسهيلات للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد العملية التي وقعت أمس في تل أبيب.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله: إن "طرح القضية للنقاش يُمكن أن يولد معارضة غير ضرورية وخلافات داخل اجتماع كابينت".

وقُتل شرطي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران، أمس السبت، في عملية إطلاق النار شهدتها مدينة تل أبيب، فيما استشهد المنفذ والذي أعلن بأنه من سكان جنين.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، اجتماعاً اليوم الأحد، لمناقشة التوترات في الجبهة الشمالية والساحة الفلسطينية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله، قبل الاجتماع، بأن حكومته تريد بشكل عام تقديم "تسهيلات" اقتصادية للفلسطينيين.

ووفق الإذاعة فإنه بالرغم من اتهامه للسلطة الفلسطينية بدعم عائلات منفذي العمليات، لكن كوهين قال قبل مناقشة (كابينيت) اليوم: "نريد بشكل عام تقديم تسهيلات اقتصادية، لأن هذا صحيح من الناحية السياسية والأمنية، وهذه كانت توصيات المسؤولين الأمنيين".

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