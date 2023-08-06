كوهين لصحيفة سعودية: الرياض وتل أبيب لديهما إمكانية صناعة التاريخ





وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، "يقوم بخدعٍ في الخيام بينما يختبئ في القبو كالفأر".



رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن هناك رغبة حقيقية في إسرائيل لتحقيق ما وصفه "اتفاق سلام" مع السعودية.ونوه في مقابلة مع صحيفة (إيلاف) السعودية، بإمكانية السعودية وإسرائيل "صناعة التاريخ وتغيير وجه الشرق الأوسط والعالم".وقال كوهين إن "القضية الفلسطينية، لن تكون عائقًا امام تحقيق السلام والحكومة الحالية ستقوم بخطوات عملية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني"، وفق زعمه.وعبّر كوهين عن وجهة نظر إيجابية حول إمكانية صناعة السلام في الشرق الاوسط، مؤكدًا وجود فرصة للتقارب والتعايش بين المسلمين واليهود، وفق تعبيره.في سياق آخر، حذّر كوهين من مغبة مغامرة عند الحدود الشمالية، مهددًا: "باستطاعة إسرائيل إعادة لبنان إلى العصر الحجري".