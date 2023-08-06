فتح: إعدام المستوطنين للشهيد معطان تطور خطير على سلوك إرهاب الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن إعدام المستوطنين للشهيد قصي معطان والدعوة لمنح القاتل وسام تقدير تطور خطير على سلوك الارهاب الذي تنهجه حكومة (نتانياهو سموترتش بن غفير) التي زودت المستوطنين بالسلاح والقرار والغطاء لقتل أبناء شعبنا.والمتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة (فتح) عبد الفتاح دولة إن "تمرير هذه الجريمة دون عقاب يعني تمادي المستوطنين في ممارسة جرائم القتل والاعتداءات إلى جانب جرائم جيش الاحتلال المتكررة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام واجب القيام بمسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم فورا ومحاسبة مرتكبيها".وأضاف "تشكيل حالة نضالية جماعية تستند لبرنامج وطني يجمع عليه الكل الفصائلي والفلسطيني ويخوضه مجتمعا موحدا بات أمرا ملحا لمواجهة هذا المسلسل المتواصل من الجرائم على شعبنا ومستقبل قضيتنا، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه ذلك دون تأخير او اي حسابات وأجندات فصائلية ضيقة".وأهاب دولة بلجان الحراسة وأبطال المقاومة الشعبية لتشكيل حالة من الردع وتفعيل حضورها وادواتها لصد اعتداءات المستوطنين وحماية أبناء شعبنا.