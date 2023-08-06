حواتمة يعزي الرئيس الصيني بضحايا الفيضان

رام الله - دنيا الوطنبعث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسالة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، معزياً بضحايا الفيضان، الذي شهدته البلاد.وقال حواتمه "تلقينا ببالغ الحزن والأسى أنباء الفيضانات التي شهدتها مناطق جنوب وشرق الصين، وأودت بحياة عشرات الضحايا والمفقودين، وألحقت بالبلاد خسائر فادحة".وتابع "باسمي ورفاقي، قيادة وأعضاء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وباسم شعبنا الفلسطيني، نتقدم منكم شخصياً، ومن عوائل الضحايا وشعب الصين الصديق، بأحر عبارات التعازن والمواساة، متمنين لجمهورية الصين وشعبها دوام الأمن والازدهار والاستقرار".