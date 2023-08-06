نقابة الصحفيين تختتم دورة في الصحافة الاقتصادية لطلبة وخريجي الاعلام في غزة

رام الله - دنيا الوطناختتمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أمس السبت، دورة في مبادئ الصحافة الاقتصادية والتي تنظمها شبكة الصحفيين الاقتصاديين التابعة للنقابة بالشراكة مع مجموعة مسار العالمية، وذلك في قاعة فندق المشتل بغزة، حيث استمرت أسبوعاً كاملاً بواقع 30 ساعة تدريبية.وشارك في اختتام الدورة نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، وعضو الأمانة العامة علا كساب رئيس لجنة التدريب بالنقابة، ويزن عبد الهادي ممثلاً عن مجموعة مسار العالمية، ومدير النقابة بغزة لؤي الغول، ومنسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين أيهم أبو غوش، والمدربان أمجد التميمي، ود. حسن دوحان، وإسلام أبو الهوى.وأكد الأسطل على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى إعداد صحفيين مختصين في الجانب الاقتصادي نظراً لأهميته، إضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية، مشيداً بجهود شبكة الصحفيين الاقتصاديين في تنفيذ هذه الدورات بالضفة وغزة وحرصهم على تزويد الصحفيين بالمعلومات الاقتصادية.وثمن دور مجموعة مسار العالمية ممثلة بالسيد بشار مصري، واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لشبكة الصحفيين الاقتصاديين في تنفيذ برامجها التي تهدف إلى خدمة الصحفيين وطلاب الإعلام وتوفير كافة الإمكانيات الكفيلة للقيام بواجبهم الاقتصادي والمهني على أكمل وجه، مشدداً على أن النقابة تتعهد وتلتزم بالعمل وبكل الإمكانيات المتوفرة لديها من أجل النهوض والرقي بالأداء الصحفي.من جانبها، أكدت كساب أن النقابة تعكف خلال المرحلة الحالية على تنفيذ عدد من الدورات للصحفيين، ففي الوقت الذي أنجزت فيه النقابة دورة مبادئ الصحافة الاقتصادية، ستستمر في إطلاق الدورات مع دورة السلامة المهنية خلال هذا الأسبوع، إضافة إلى العديد من الدورات المهنية الأخرى التي ستنظمها قريباً، والتي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بالعمل الصحفي، داعيةً الزملاء الصحفيين وخريجي الإعلام إلى متابعة صفحة النقابة للاطلاع على الدورات التي تنظمها والمشاركة فيها.وبدوره، تحدث أبو غوش عن أهمية هذه الدورة، ومدى انسجام المواضيع المطروحة وارتباطها ببعضها البعض وبالتالي قدرة مثل هذه الدورات على إعداد وتجهيز الصحفيين الاقتصاديين، مشيداً بالمتدربين ومدى التزامهم، وبالكادر التدريبي الذي وفر زخماً كبيراً من المعلومات المهمة للمتدربين.وتوجه بالشكر إلى مجموعة مسار العالمية ممثلةً برئيس مجلس إدارتها بشار مصري الذي حرص على تنفيذ هذا المشروع من خلال نقابة الصحفيين، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من التكامل بين كل فئات المجتمع الفلسطيني وتؤكد على رسالة الصحافة باعتبارها المرآة التي تجسد الوحدة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.من جهته، قال يزن عبد الهادي ممثل مجموعة مسار العالمية: "تأتي هذه الخطوة في دعم الإعلاميين الجدد في قطاع غزة وصقل مهاراتهم ورفدهم بالمعارف عبر هذه الدورات المتخصصة في المجال الاقتصادي ضمن رؤية مسار ممثلة بالسيد بشار مصري الذي يؤمن بأهمية تمكين الشباب وفسح المجال لهم ليتمكنوا من تحقيق الريادة"، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في بلورة مستقبل مشرق للصحافة الاقتصادية على المستوى المحلي، ومثمناً دور شبكة الصحفيين الاقتصاديين في تحقيق الإضافة لهذه الصحافة المتخصصة.وأشار إلى أن مسار العالمية ستواصل تعاونها مع نقابة الصحفيين في المستقبل من أجل تنفيذ المزيد التدريبات وترسيخ أسس الشراكة، وصولاً إلى تأهيل الإعلاميين الفلسطينيين ليكونوا قادرين على تقديم الإضافة لفلسطين، مؤكداً على أن انطلاق البرنامج التدريبي من غزة يؤكد على أن القطاع جزء لا يتجزأ في أجندة كل فلسطيني.يشار إلى أن دورة مبادئ الصحافة الاقتصادية استمرت لمدة خمسة أيام برعاية مجموعة مسار العالمية، وشارك فيها 20 مشاركاً من صحفيين وخريجي وطلبة المستوى الرابع بكليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية بغزة.