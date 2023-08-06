وفد قيادي من الديمقراطية يزور مخيم عين الحلوة ويدعو لعودة الحياة لطبيعتها

رام الله - دنيا الوطنزار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مخيم عين الحلوة وجال في عدد من الاحياء، خاصة تلك التي كانت مسرحا لاحداث مؤسفة، واطلع على حجم الاضرار الواسعة التي لحقت بالمنازل والبنى التحتية، اضافة الى منشآت مدنية، في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة الازمة اللبنانية والحرب التي تشن على وكالة الغوث.ودعا الوفد الذي ضم مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان علي فيصل، فتحي كليب، تيسير عمار، فؤاد عثمان، احمد خطاب، احمد القيم، سمير الشريف الى سرعة ازالة ركام المنازل والمحال التجارية، والى تهيئة الاجواء لعودة من تهجر من منزله وطمأنة الاهالي بانتهاء الاحداث تمهيدا لاستعادة الحياة وعودتها الى طبيعتها، واتخاذ الاجراءات التي تضمن عدم تكرار ما حدث، نظرا لما شكلته من اساءه كبيرة لصورة النضال الفلسطيني خاصة وللاجئين في لبنان الذين يتعرضون لضغوط امريكية واسرائيلية كبرى ويخوضون معركة الدفاع عن حق العودة والحقوق الوطنية.ودعا الوفد وكالة الغوث الى سرعة التحرك لجهة تأمين مبالغ مالية لمساعدة عاجلة للاهالي واعمار المنازل المدمرة وترميم من تضررت منازلهم، بعيدا عن الذرائع غير المنطقية أنها لا تملك صلاحية معالجة تداعيات مثل هذه الاحداث. مشيرا الى ان حجم المأساة في الاحياء التي شهدت اشتباكات تتطلب تعاون الجميع خاصة الاونروا ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والمؤسسات الاجتماعية التي بامكانها تضميد جزء من جراح اللاجئين في المخيم، إن توافرت الارادة على العمل الجماعي المنتج والمسؤول.كما زار الوفد مستشفى الهمشري والتقى بمديره الدكتور رياض ابو العينين واثنى على الجهود التي يقوم بها المستشفى والكادر الطبي سواء لجهة استقبال جرحى الاحداث الاخيرة او باغاثة ومساعدة العائلات المهجرة.. اضافة الى ما يقوم به المستشفى من دعم صحي للشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة في هذه الظروف الصعبة.