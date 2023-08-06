رفضاً لجريمة الاعتقال الإداريّ.. المعتقلون الإداريون يرجعون وجبات الطعام اليوم

رام الله - دنيا الوطنينفّذ المعتقلون الإداريون اليوم في سجون الاحتلال، وكجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، خطوة تتمثل بإرجاع وجبتي طعام.وأكّد نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذه النّسبة في الأعداد لم نشهدها منذ انتفاضة الأقصى.وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن كافة الفصائل في السّجون قد أعلنت في بيان لها يوم الخميس الماضي، الشّروع ببرنامج نضالي مفتوح، ومتصاعد، وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي السّجون".