محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنفاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأحد، بحصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا.وسيغادر المشري منصبه بعد نحو 5 سنوات قضاها في رئاسة المجلس، منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل عام 2018.وحضر التصويت 131 عضوا، وغاب 6 أعضاء، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة واحدة، وجرت عملية الفرز بحضور ممثلين عن كل مرشح.وفي أغسطس الماضي، أعاد مجلس الدولة انتخاب المشري رئيسا بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا لمنافسه العجيلي بو سديل.