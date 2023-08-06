الرئيس عباس يتسلم التقريرين السنويين لهيئتي مكافحة الفساد والتقاعد الفلسطينية لعام 2022

كما تسلّم الرئيس عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2022، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة ماجد الحلو.





وأطلع رئيس الهيئة، الرئيس عباس على أبرز نتائج التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط الموضوعة لتطوير عملها.





وأشاد بما تم تحقيقه خلال العام المنصرم من هيئة التقاعد الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات بما يحقق تقديم الخدمات التي تليق بالمراجع والمواطن.

رام الله - دنيا الوطنتسلم الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، التقريرين السنويين لهيئتي مكافحة الفساد والتقاعد الفلسطينية، لعام 2022.جاء ذلك خلال استقباله، وفد هيئة مكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة رائد رضوان، ونائب رئيس الهيئة جمال قاش.وأطلع رضوان، الرئيس عباس على أبرز نتائج التقرير السنوي، وما تضمنه من عمل الهيئة خلال العام المنصرم، والخطط الموضوعة لتطوير عملها بما يدعم تعزيز أسس الشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني.بدروه، أشاد الرئيس عباس بعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون، مع المحافظة على حقوق المواطن وتعزيزها ضمن إطار سيادة القانون.