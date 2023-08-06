الاحتلال يُجبر ست عائلات من تجمع القبون شرق رام الله على مغادرة مساكنها

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ست عائلات من تجمع القبون البدوي شرق رام الله، على مغادرة مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل بحقها من المستوطنين والاحتلال.وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن العائلات الست غادرت مساكنها تحت وطأة الاعتداءات المتتالية للاحتلال ومستوطنيه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف أن عدد الأفراد الذين اضطروا إلى المغادرة من التجمع بلغ 36 فردا من عائلة الكعابنة، وكانوا قد هجروا من أراضيهم في نكبة فلسطين عام 1948، ليواجهوا اليوم نكبة جديدة.وأضاف مليحات أن مغادرة التجمعات البدوية تمثل نكبة جديدة وتطهيرا عرقيا، وتخلق تخوفا بنزوح تجمعات أخرى تتعرض لهجمات المستوطنين بالتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته.