شؤون فلسطينية

رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.. خمسة معتقلين إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام

رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.. خمسة معتقلين إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ خمسة معتقلين إداريين يواصلون
إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، منهم أربعة يواصلون الإضراب منذ (8) أيام وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة، بالإضافة إلى المعتقل كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ أربعة أيام.

أبرز المعلومات عن المعتقلين الخمسة المضربين عن الطعام: المعتقل سيف حمدان من بلدة برقة/ نابلس يبلغ من العمر (29 عامًا)، وهو معتقل منذ 4/10/2022، ويقبع في زنازين سجن (نفحة)

المعتقل صالح ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون/ جنين، وهو معتقل منذ 8/2/2023، ويقبع في زنازين سجن (نفحة).

المعتقل قصي خضر (25 عامًا)، من مخيم الأمعري/ رام الله، معتقل منذ 14/12/2022، وهو معتقل سابق أمضى 14 شهراً في سجون الاحتلال وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعاد الاحتلال اعتقاله.

أسامة خليل (23 عامًا) من مخيم الفارعة، معتقل منذ 17/5/2022، حيث يقبع كذلك في زنازين سجن (نفحة).

المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، معتقل منذ شهر
2/5/2023، معتقل سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، وعلّقه بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلة، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، ويقبع اليوم في زنازين سجن (النقب)، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال.

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