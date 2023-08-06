بعد عملية تل أبيب.. الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن "تسهيلات" للسلطة

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله: إن "طرح القضية للنقاش يُمكن أن يولد معارضة غير ضرورية وخلافات داخل اجتماع كابينت".

وقُتل شرطي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران، أمس السبت، في عملية إطلاق النار شهدتها مدينة تل أبيب، فيما استشهد المنفذ والذي أعلن بأنه من سكان جنين.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، اجتماعاً اليوم الأحد، لمناقشة التوترات في الجبهة الشمالية والساحة الفلسطينية.





ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله، قبل الاجتماع، بأن حكومته تريد بشكل عام تقديم "تسهيلات" اقتصادية للفلسطينيين.



