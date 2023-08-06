غانتس: الإرهاب القومي اليهودي ظاهرة خطيرة



واتهم غانتس حكومة نتنياهو بالتزام جانب الصمت ودعم هؤلاء المتطرفين، معتبراً أن ذلك "يشكل وصمة عار على جبيننا وخطرا على أمننا"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن محكمة الصلح في القدس المحتلة، مددت بخمسة ايام فترة اعتقال الإسرائيليْين يحيئيل ايندور من سكان عوفرا واليشاع ييرد، بعد قتل الشاب الفلسطيني قصي جمال معطان، وإلحاق اضرار بممتلكات فلسطينية على خلفية قومية متطرفة.





وكان الشاب معطان استشهد برصاص مستوطنين يوم الجمعة، في اعتداءات للمستوطنين شهدتها قرية برقة قرب رام الله.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (معسكر الدولة) في إسرائيل، بيني غانتس، اليوم الأحد، أن "ظاهرة الارهاب القومي اليهودي خطيرة وآخذة في التنامي بحيث تجد لها تعبيرا في حرق بيوت وسيارات واطلاق النار وغيرها من الحوادث التي تصل الى حد استهداف جنود الجيش".