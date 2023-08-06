الصين: مقتل أربعة أشخاص إثر هطول أمطار غزيرة شمال شرق البلاد





ونقلت وكالة (الصين الجديدة) للأنباء الأحد عن السلطات المحلية أن ستة أشخاص قتلوا وأربعة فقدوا في مدينة شولان في شمال شرق الصين إثر هطول أمطار غزيرة، مشيرة إلى أن الأمطار "توقفت عمليا" في المنطقة، فيما تم إجلاء حوالى 19 ألف شخص وأقيمت 21 "منشأة إيواء موقت"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وتشهد الصين خلال الأسابيع الأخيرة هطول أمطار غزيرة، فيما أعلنت بكين الجمعة، أن الكوارث الطبيعية أسفرت عن 147 قتيلا ومفقودا في تموز/يوليو.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، بمقتل ستة أشخاص، واعتبار أربعة في عدد المفقودين، جراء أمطار غزيرة انهمرت على إقليم جيلن بشمال شرق الصين.