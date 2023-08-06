حماس: عملية تل أبيب تؤكد تأهب الشباب الثائر للرد على جرائم الاحتلال وتغول مستوطنيه

رام الله - دنيا الوطنبارك الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة عملية إطلاق النار أمس في تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين.وقال حمادة في تصريح صحفي، إن "العملية جاءت لتؤكد أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم لن يكسر من عزيمة وإرادة شعبنا".وأضاف: أن "العملية نسفت قوة الاحتلال وأكدت أنه لن يفت في عضد المقاومة بل زاد من حاضنتها الشعبية".وأكد على أن "الشباب الثائر بالقدس والضفة متأهبون للرد على كل جرائم الاحتلال خصوصا بعد التغول الكبير للاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا".وأرسل بالتحية لروح منفذ العملية الشهيد كامل أبو بكر.