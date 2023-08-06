أبو زيد يلتقي وزير الخدمة المدنية الفلبيني كارلو نوغراليس





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس ديوان الموظفين العام رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، برئيس مفوضية الخدمة المدنية الفلبينية الوزير كارلو نوغراليس، وذلك على هامش مؤتمر الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية في جامعة الفلبين ديليمان.وأكد أبو زيد، على أهمية فتح آفاق التعاون لتعزيز الإدارة العامة والارتقاء بالموارد البشرية بين الدولتين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن فلسطين أصبحت تصدر الخبرة لدول العالم.بدوره تقدم الوزير نوغراليس بالشكر للوزير أبو زيد مشدداً على أهمية بناء الشراكات وعقد لقاءات لبحث سبل التعاون في الفترة القادمة.