زعيم كوريا الشمالية يُوجه بمضاعفة إنتاج الأسلحة الإستراتيجية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعطى توجيهات ميدانية في مصانع أسلحة كبيرة بين يومي الخميس والسبت، تشمل خطوط إنتاج صواريخ (كروز) استراتيجية وطائرات مسيّرة.جاء ذلك خلال تفقد كيم تفقده لمصنع الذخائر، حيث أصدر تعليمات بزيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع كجزء مهم من تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، كم أشار إلى تحسن المعالجة الدقيقة والأتمتة الحديثة في إنتاج قذائف منصات صواريخ متعددة من العيار الكبير.وقالت الوكالة الكورية إن كيم دعا إلى الإنتاج الضخم "لأنواع مختلفة من محركات الأسلحة الاستراتيجية المتطورة... وبالتالي تقديم مساهمة كبيرة في إحداث ثورة في تطوير أسلحة استراتيجية جديدة من طرازنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وكانت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، انتقدت، الولايات المتحدة لامتلاكها أسلحة نووية وحثتها على وقف "المشاركة النووية أو تعزيز الردع الموسع".وقالت البعثة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا "يتعين على الموقعين على معاهدة منع الانتشار النووي عدم معارضة ممارسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لحقها السيادي المشروع، نظراً لأنها انسحبت رسمياً من المعاهدة منذ 20 عاماً".