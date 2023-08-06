دولي

زعيم كوريا الشمالية يُوجه بمضاعفة إنتاج الأسلحة الإستراتيجية

زعيم كوريا الشمالية يُوجه بمضاعفة إنتاج الأسلحة الإستراتيجية
زعيم كوريا الشمالية يُوجه بمضاعفة إنتاج الأسلحة الإستراتيجية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعطى توجيهات ميدانية في مصانع أسلحة كبيرة بين يومي الخميس والسبت، تشمل خطوط إنتاج صواريخ (كروز) استراتيجية وطائرات مسيّرة.

جاء ذلك خلال تفقد كيم تفقده لمصنع الذخائر، حيث أصدر تعليمات بزيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع كجزء مهم من تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، كم أشار إلى تحسن المعالجة الدقيقة والأتمتة الحديثة في إنتاج قذائف منصات صواريخ متعددة من العيار الكبير.

وقالت الوكالة الكورية إن كيم دعا إلى الإنتاج الضخم "لأنواع مختلفة من محركات الأسلحة الاستراتيجية المتطورة... وبالتالي تقديم مساهمة كبيرة في إحداث ثورة في تطوير أسلحة استراتيجية جديدة من طرازنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وكانت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، انتقدت، الولايات المتحدة لامتلاكها أسلحة نووية وحثتها على وقف "المشاركة النووية أو تعزيز الردع الموسع".

وقالت البعثة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا "يتعين على الموقعين على معاهدة منع الانتشار النووي عدم معارضة ممارسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لحقها السيادي المشروع، نظراً لأنها انسحبت رسمياً من المعاهدة منذ 20 عاماً".

أخبار ذات صلة

زعيم كوريا الشمالية يُوجه بمضاعفة إنتاج الأسلحة الإستراتيجية

زعيم كوريا الشمالية يُوجه بمضاعفة إنتاج الأسلحة الإستراتيجية

قبل اجتماع كابينت اليوم.. وزير إسرائيلي: نريد تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين

قبل اجتماع كابينت اليوم.. وزير إسرائيلي: نريد تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين

إعلام الاحتلال: ارتفاع عدد النساء الإسرائيليات اللواتي حصلن على &quot;رخصة حمل سلاح&quot;

إعلام الاحتلال: ارتفاع عدد النساء الإسرائيليات اللواتي حصلن على "رخصة حمل سلاح"

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره التركي

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره التركي

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ31 على التوالي

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ31 على التوالي

باكستان: اعتقال عمران خان بعد صدور حكم بسجنه

باكستان: اعتقال عمران خان بعد صدور حكم بسجنه

اليابان تتأهب تحسباً للإعصار (خانون) وإجلاء مئات الآلاف بالصين

اليابان تتأهب تحسباً للإعصار (خانون) وإجلاء مئات الآلاف بالصين

مؤتمر إسرائيلي طارئ لمناقشة سيناريوهات انهيار النظام

مؤتمر إسرائيلي طارئ لمناقشة سيناريوهات انهيار النظام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاقتصاد: دمغ نحو 1.5 طن ذهب الشهر الماضي

الاقتصاد: دمغ نحو 1.5 طن ذهب الشهر الماضي

قلقيلية: الشرطة تضبط حبوباً مخدرة يساء استخدامها في غير الأغراض الطبية

قلقيلية: الشرطة تضبط حبوباً مخدرة يساء استخدامها في غير الأغراض الطبية

غزة: الإعلان عن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين

غزة: الإعلان عن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين

طالع بالأسماء: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الإثنين

طالع بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الإثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالي وجنوب شرق طولكرم

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالي وجنوب شرق طولكرم

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

منوعات

كاردي بي تحصل على البراءة والميكروفون في مزاد علني بسعر فلكي !

كاردي بي تحصل على البراءة والميكروفون في مزاد علني بسعر فلكي !

شاهد: شبيه تامر عاشور يتصدّر الترند خلال مهرجان العلمين الأخير

شاهد: شبيه تامر عاشور يتصدّر الترند خلال مهرجان العلمين الأخير

فنان مصري شهير يحذّر الجمهور من عمليات احتيال باسمه

فنان مصري شهير يحذّر الجمهور من عمليات احتيال باسمه

بسعر خيالي.. إليسا تتألق بجامبوست بلا أكمام خلال حفل العلمين

بسعر خيالي.. إليسا تتألق بجامبوست بلا أكمام خلال حفل العلمين

صورة: حلا شيحة تُبهر متابعيها بظهورها الأخير

صورة: حلا شيحة تُبهر متابعيها بظهورها الأخير

لهذا السبب.. محمد رمضان يُوقف حفله في الساحل لفترة قصيرة

لهذا السبب.. محمد رمضان يُوقف حفله في الساحل لفترة قصيرة

شاهد: طه دسوقي يحتفل بزفافه وسط أجواء عائلية مبهجة

شاهد: طه دسوقي يحتفل بزفافه وسط أجواء عائلية مبهجة

بعد غياب عامين.. سمية الخشاب تتصدّر الترند في &quot;أركب على الموجة&quot;

بعد غياب عامين.. سمية الخشاب تتصدّر الترند في "أركب على الموجة"

بسمة بوسيل تشعل منصات التواصل بـ جمبوست أسود

بسمة بوسيل تشعل منصات التواصل بـ جمبوست أسود

صورة: منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر والجمهور يغازلها

صورة: منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر والجمهور يغازلها

عربي

طالع التعديلات النهائية.. مجلس الأعيان الأردني يُصاق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

طالع التعديلات النهائية.. مجلس الأعيان الأردني يُصاق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

تبون يحسم موقف الجزائر من أي تدخل عسكري في النيجر

تبون يحسم موقف الجزائر من أي تدخل عسكري في النيجر

مرصد سوري: مقتل ثلاثة مدنيين بقصف روسي في ضواحي إدلب

مرصد سوري: مقتل ثلاثة مدنيين بقصف روسي في ضواحي إدلب

انتشال جثمان بحار.. تفاصيل جديدة بشأن غرق قاطرة في قناة السويس

انتشال جثمان بحار.. تفاصيل جديدة بشأن غرق قاطرة في قناة السويس