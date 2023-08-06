قلقيلية: الشرطة تضبط حبوباً مخدرة يساء استخدامها في غير الأغراض الطبية





وتبيّن أن أحد المشتبه فيهم من سكان محافظة قلقيلية وقد أحيلت المعلومات لشرطة محافظة قلقيلية والتي قامت بتفتيش منزله وضبط كمية كبيرة من الحبوب التي يشتبه أنها مخدرة وأدوية وعقاقير ومواد يشتبه أنها حقن المورفين المخدرة وخلال المهمة تم ضبط كميات كبيرة من حليب الأطفال والأدوية منتهية الصلاحية وتسليمها للضابطة الجمركية جهة الاختصاص .



وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة في محافظة قلقيلية اليوم الأحد، عن قيام أشخاص بترويج حبوب وأدوية لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد متابعة دقيقة قام بها فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة حول مشتبه فيهم بحيازته حبوب مخدرة وأدوية غير حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة باستخدامها ويشتبه أنها مهربة تم القبض على خمسة أشخاص جراء ذلك وبتفتيش منازلهم أصولاً تم ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه أنها مخدرة بأنواع مختلفة وضبط كميات من الأدوية غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة الفلسطينية.