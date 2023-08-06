غزة: الاتصالات تطلق خدمة صراف آلي للمستفيدين من بنك البريد
أعلنت وزارة الاتصالات في غزة اليوم الأحد، إطلاق خدمة بطاقة صراف آلي لموظفيها المستفيدين من خدمات بنك البريد.
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بالتعاون مع بنك الإنتاج، بهدف تحسين وتسهيل إجراءات السحب النقدي للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من بنك البريد، حيث سيكون لهذه الخدمة تأثير إيجابي في تقليل بشكل ملموس حالة ازدحام الموظفين أثناء استلامهم لرواتبهم.
وبينت الوزارة أن البطاقة الجديدة تشمل ميزة سحب الراتب، حيث بإمكان الموظفين الاستفادة من الصرافات التابعة لبنك الإنتاج المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل متواصل على تعزيز التكنولوجيا المصرفية والتشاركية مع القطاع الخاص وذلك انسجاما مع الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2023م.
كما دعت الوزارة الموظفين الراغبين بالاشتراك في خدمة بطاقة الصراف الآلي للدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات المطلوبة للحصول على البطاقة: اضغط هنا.
التعليقات