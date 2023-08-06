قبل اجتماع كابينت اليوم.. وزير إسرائيلي: نريد تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين





ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله، قبل الاجتماع، بأن حكومته تريد بشكل عام تقديم "تسهيلات" اقتصادية للفلسطينيين.ووفق الإذاعة فإنه بالرغم من اتهامه للسلطة الفلسطينية بدعم عائلات منفذي العمليات، لكن كوهين قال قبل مناقشة (كابينيت) اليوم: "نريد بشكل عام تقديم تسهيلات اقتصادية، لأن هذا صحيح من الناحية السياسية والأمنية، وهذه كانت توصيات المسؤولين الأمنيين".