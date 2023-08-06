دولي

قبل اجتماع كابينت اليوم.. وزير إسرائيلي: نريد تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين

قبل اجتماع كابينت اليوم.. وزير إسرائيلي: نريد تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين
كابينت في إسرائيل يجتمع اليوم لمناقشة الوضع الفلسطيني وتطورات الحدود الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، اجتماعاً اليوم الأحد، لمناقشة التوترات في الجبهة الشمالية والساحة الفلسطينية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله، قبل الاجتماع، بأن حكومته تريد بشكل عام تقديم "تسهيلات" اقتصادية للفلسطينيين.

ووفق الإذاعة فإنه بالرغم من اتهامه للسلطة الفلسطينية بدعم عائلات منفذي العمليات، لكن كوهين قال قبل مناقشة (كابينيت) اليوم: "نريد بشكل عام تقديم تسهيلات اقتصادية، لأن هذا صحيح من الناحية السياسية والأمنية، وهذه كانت توصيات المسؤولين الأمنيين".


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