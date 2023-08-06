تبون يحسم موقف الجزائر من أي تدخل عسكري في النيجر

يشار إلى أن ضغط المجتمع الدولي، تصاعد، يوم السبت، عشية انتهاء مهلة وجهتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لمنفذي الانقلاب في النيجر قبل تدخل عسكري.





وقد أكدت الخارجية الفرنسية دعمها "بحزم وتصميم" لجهود إيكواس لدحر محاولة الانقلاب. وقالت في بيان إن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم السبت، إن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في النيجر، بشكل قاطع.ونقلت قناة (النهار) الجزائرية، عن الرئيس تبون قوله: إن "أي تدخل سيشعل منطقة الساحل"، وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية.وأضاف "نحن مستعدون لمد يد المساعدة للنيجر، والجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".