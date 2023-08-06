الجهاد الإسلامي: بوصلتنا واضحة وسلاحنا مصوب نحو الاحتلال





واستنكرت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استنكرت من خلاله بشدة "محاولات الزج باسمها ومقاتليها بحوادث اطلاق النار التي تتعرض لها مراكز ومقرات السلطة وأجهزتها الأمنية بالضفة الغربية".



وقالت الحركة: "إننا إذ نرفض هذه المحاولات والادعاءات الباطلة فإننا نؤكد أن بوصلتنا واضحة وأن قتالنا ضد العدو الصهيوني وسلاحنا مصوب نحو رأس العدو وصدره".



وتابعت في البيان: "إننا نحذر من هذه الادعاءات الباطلة والمحاولات المكشوفة التي تهدف إلى تبرير سياسات وسلوك السلطة وأجهزتها الأمنية ضد مجاهدينا الذين يتعرضون للاعتقال والملاحقة"، وفق تعبير البيان.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، بياناً قالت فيه إن بوصلتها واضحة وسلاحها مصوب نحو الاحتلال.