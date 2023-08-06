التعليم توضّح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

رام الله - دنيا الوطنقال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول تأجيل العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.وأكد الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن العام الدراسي سيكون في موعده، يوم الأحد 20 أب/ أغسطس الجاري، ودوام الهيئات الدراسية والإدارية في 15 آب، لافتاً إلى أن المدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ دوامها في الـ 19 من هذا الشهر.وأشار إلى أن العام الدراسي في قطاع غزة يبدأ يوم 26 آب، مؤكداً أن هذا العام سيبدأ بنظام الفصلين وليس أربعة فصول كما كان قبل.وأكد الخضور أن "الوزارة تستعد للعام الدراسي الجديد على قدم وساق، وجميع الأمور المتعلقة بالتعيين والتنقلات في قيد التجهيز لتنتهي نهاية الأسبوع الجاري".