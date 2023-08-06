غزة: الإعلان عن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين





وأضافت بأن باب التسجيل سينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس 10 آب/أغسطس 2023م.



وأكدت الوزارة أن دفع الرسوم من خلال بنك البريد؛ وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672).



وأضافت بأن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://eservices.mohe.ps/shamel



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأحد، أنه سيتم فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023 للطلبة المتأخرين استثنائياً، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8، 9، 10 آب/ أغسطس 2023م.