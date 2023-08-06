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انتشال جثمان بحار.. تفاصيل جديدة بشأن غرق قاطرة في قناة السويس

انتشال جثمان بحار.. تفاصيل جديدة بشأن غرق قاطرة في قناة السويس
وفاة بحار إثر غرق قاطرة في قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، تفاصيل جديدة بشأن غرق قاطرة في القناة، الأمر الذي أدى إلى وفاة بحار من بورسعيد.

وقالت الهيئة إن شخصاً توفي، فيما أصيب ستة آخرون من عمال القناة، إثر غرق قاطرة اصطدمت بناقلة ترفع علم هونغ كونغ بالممر المائي.

وتم انتشال جثمان البحار⁩، ويدعى السيد موسى، من أبناء محافظة ⁧بورسعيد⁩ ويعمل ميكانيكياً بالهيئة، وفق المعلومات، وفق ما نقل موقع (العربية).

جاء ذلك بعد إعلان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، بوقت سابق السبت، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة "فهد"، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 في منطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

كما كشف ربيع أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مع القاطرة "فهد" في نطاق منطقة البلاح، ما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

وأضاف أن طول الناقلة يبلغ 230 متراً، وعرضها 36 متراً، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن، مردفاً أن السفينة تنتظر في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وتابع أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، لافتاً إلى أنه تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة.

وختم قائلاً: إنه جار إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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