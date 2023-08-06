انتشال جثمان بحار.. تفاصيل جديدة بشأن غرق قاطرة في قناة السويس

وأضاف أن طول الناقلة يبلغ 230 متراً، وعرضها 36 متراً، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن، مردفاً أن السفينة تنتظر في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.





وتابع أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، لافتاً إلى أنه تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة.



