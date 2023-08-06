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أول تعليق من نجيب ميقاتي على طلب بعض الدول لمواطنيها بمغادرة لبنان

أول تعليق من نجيب ميقاتي على طلب بعض الدول لمواطنيها بمغادرة لبنان
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رام الله - دنيا الوطن
بعد يوم واحد من طلب عدة دول لمواطنيها بمغادرة لبنان فوراً، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، نجيب ميقاتي، إن "الوضع الأمني في البلاد لا يستدعي القلق والهلع". 

وبسبب الاشتباكات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيداً جنوبي لبنان الأسبوع الماضي، جددت السعودية والكويت والبحرين وقطر وألمانيا وبريطانيا، تحذيرات سابقة من السفر إلى لبنان، وطالبت مواطنيها بمغادرة البلاد.

وقال ميقاتي في بيان يوم السبت: "بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة"، وفق ما نقل موقع (العربية).

وأوضح البيان أن ميقاتي "كلف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان".

وحثت السفارة السعودية، فجر الجمعة، مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وكما دعت البحرين مواطنيها إلى مغادرة البلاد، وفقا لبيان من وزارة الخارجية.

كما حثت الكويت وقطر، السبت، مواطنيهما في لبنان على توخي الحذر وتجنب المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية، لكنهما لم تطالبا المواطنين بمغادرة البلاد.

وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

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