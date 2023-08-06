دولي

إعلام الاحتلال: ارتفاع عدد النساء الإسرائيليات اللواتي حصلن على "رخصة حمل سلاح"

إعلام الاحتلال: ارتفاع عدد النساء الإسرائيليات اللواتي حصلن على "رخصة حمل سلاح"
مستوطِنات يتدربن على حمل أسلحة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، ارتفاع عدد النساء اللواتي حصلن على رخصة "حمل سلاح"، بينهم عدد كبير من مستوطنات الضفة الغربية.

ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، فقد قفز عدد النساء اللواتي حصلن على "رخصة حمل سلاح" بنسبة 88% منذ بداية عام 2023.

وأضافت: بأن نصف هؤلاء النساء تقريباً يقيمون في مستوطنات الضفة الغربية.

وارتفعت الدعوات من قبل أحزاب ووزراء إسرائيليين خلال الأسابيع الماضية، لمنح المستوطنين رخص لحمل السلاح، وذلك مع ارتفاع العمليات التي يقوم بها فلسطينيون، رداً على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

وكانت الإذاعة نقلت عن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، من موقع عملية إطلاق النار في (معاليه ادوميم) الأسبوع الماضي: بأن "سياسة توزيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة على المستوطنين سياسية مهمة تثبت وجودها"، وفق تعبيره.

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