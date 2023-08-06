شؤون فلسطينية

احتمالية خطف مستوطنين.. رئيس شاباك يقدم تحذيراً استراتيجياً لنتنياهو بشأن الوضع بالضفة

احتمالية خطف مستوطنين.. رئيس شاباك يقدم تحذيراً استراتيجياً لنتنياهو بشأن الوضع بالضفة
تقييم أمني لنتنياهو مع رئيس شاباك وقادة الجيش - أرشيف
يديعوت أحرونوت:
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية بأن رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل نهاية الأسبوع تحذيرًا استراتيجيًا بشأن الوضع بالضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن التحذير الاستراتيجي "يتضمن تنبيهات حول احتمالية خطف مستوطنين".

يأتي هذا التحذير بعد ساعات من مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخرين، بعملية إطلاق نار، في تل أبيب، نفذها شاب فلسطيني من مدينة جنين.

وأمس الجمعة، عقد 100 من كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، مؤتمراً طارئاً، وذلك لمناقشة التعامل مع سيناريوهات انهيار النظام.

وبحسب (يديعوت أحرنوت) فإن المشاركين في المؤتمر "ناقشوا أساليب العمل لحماية المحكمة العليا والجيش والشرطة في حالات انهيار النظام في إسرائيل".

ومنذ بداية العام، تشهد إسرائيل احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء، التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.

كما امتدت الاحتجاجات لتصل جنود وضباط الاحتياط، حيث أعلن الآلاف منهم رفضهم الانخراط بالخدمة العسكرية مستقبلاً في حال مضت الحكومة قدماً في تقليص صلاحيات القضاء.

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