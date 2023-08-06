مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالي وجنوب شرق طولكرم

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.كما هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين أثناء مرورها عبر حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم.وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين بحماية جنود وشرطة الاحتلال، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، أثناء مرورها عبر حاجز شوفة العسكري، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت مركبات المواطنين من المرور.