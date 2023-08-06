تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-20 32-20 31-21 بيت لحم 32-20 32-20 31-21 رام الله والبيرة 31-19 31-19 30-20 طولكرم 33-22 33-22 32-23 نابلس 33-20 33-20 32-21 قلقيلية 33-22 33-22 32-23 جنين 36-21 36-21 35-22 سلفيت 32-20 32-20 31-21 طوباس 37-22 37-22 36-23 روابي 33-20 33-20 32-21 الخليل 31-19 31-19 30-20 غزه 32-24 32-24 31-25 أريحا 43-25 43-25 41-26 خانيونس 32-24 32-24 31-25 الأغوار الشمالية 40-23 40-23 39-24 رفح 33-23 33-23 32-24

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين يكون طقس فلسطين حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي