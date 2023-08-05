دولي

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره التركي

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره التركي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، استئناف "صفقة الحبوب" وتوسيع الناتو وأمن البحر الأسود، فضلا عن مسائل أخرى.

وأوضحت الخارجية التركية اليوم السبت: "جرت محادثة هاتفية بناء على طلب بلينكن، حيث ناقش الوزيران خلالها الأحداث في منطقة القوقاز وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف مبادرة البحر الأسود وأمن البحر الأسود وتوسيع حلف شمال الأطلسي".

وتوقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو، حيث أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بعدم نيتها بالتمديد.

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تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره التركي

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره التركي

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