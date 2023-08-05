الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم السبت، أن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها، إن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.وتأتي الدعوة البحرينية الرسمية بعد أقل من 24 ساعة من الدعوات التي وجهتها العديد من الدول، كالسعودية والكويت، إلى رعاياها على الأراضي اللبنانية، من أجل مغادرة البلاد على وجه السرعة أو أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية.