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الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان
العاصمة اللبنانية بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم السبت، أن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها، إن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وتأتي الدعوة البحرينية الرسمية بعد أقل من 24 ساعة من الدعوات التي وجهتها العديد من الدول، كالسعودية والكويت، إلى رعاياها على الأراضي اللبنانية، من أجل مغادرة البلاد على وجه السرعة أو أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية.

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