شؤون فلسطينية

هل حصلت شركات خاصة على موافقة إصدار تصريح (المشغل) بغزة؟ وكم ستتقاضى مقابل ذلك؟

هل حصلت شركات خاصة على موافقة إصدار تصريح (المشغل) بغزة؟ وكم ستتقاضى مقابل ذلك؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
تحدث نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل، عن الأنباء التي تتحدث عن إقامة شركات خاصة حالياً في الضفة أو غزة لإصدار تصاريح للعمل في أراضي عام 48.

وكشف كحيل في حديث خاص مع "دنيا الوطن" أنه تقدم للجهات الحكومية والمعنية بغزة، لفتح مكتب لشركته بغزة، لكنهم رفضوا في بداية الأمر، قبل أن يتم إخباره لاحقاً بدراسة الموضوع مجدداً بشرط استيفاء الشروط والأليات والأوراق اللازمة.

وأشار إلى أنه تحصل على موافقات الجهات الحكومية في غزة كوزاتي العمل والاقتصاد، بينما تبقى موافقة وزارة الداخلية من أجل البدء في ممارسة العمل.

آلية عمل الشركات وكم ستتقاضى؟

وعن عمل الشركات وإصدارها للتصريح، قال كحيل إن ترشيح الأسماء للحصول على التصريح يتم من قبل وزارة العمل (وفق الآلية التي وضعتها مسبقاً) التي ترشح الأسماء للشركة بهدف إصدار تصريح لها.

وأوضح أن إصدار التصاريح سيكون عبر الجهات المعروفة وزارة العمل والشؤون المدنية، و أن شركته ستلعب دور الوسيط من خلال البحث عن عمل في أراضي 48، مشدداً على أن الشركات ستكون المسؤولة بشكل كامل عن حقوق ومستحقات العامل الفلسطيني.

وبين أن الشركات ستكون المسؤولة أمام الجهات الحكومية لتحصيل حقوق العمال، كما أنها ستقدم كفالات مالية للحكومة من أجل ممارسة عملها والبحث عن عمل للعمال والدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم.

ولفت كحيل خلال حديثه إلى أن الشركات لن تتقاضى أي مبالغ من العمال مقابل إصدار التصريح، في حين أنها تُحصّل هذه المبالغ من الجهة المشغلة "صاحب العمل" وليس العامل.

أخبار ذات صلة

هل حصلت شركات خاصة على موافقة إصدار تصريح (المشغل) بغزة؟ وكم ستتقاضى مقابل ذلك؟

هل حصلت شركات خاصة على موافقة إصدار تصريح (المشغل) بغزة؟ وكم ستتقاضى مقابل ذلك؟

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في تل آبيب وإصابة المنفذ

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في تل آبيب وإصابة المنفذ

الكشف عن تفاصيل عملية إطلاق النار في تل آبيب

الكشف عن تفاصيل عملية إطلاق النار في تل آبيب

حماس والجهاد تباركان عملية تل آبيب

حماس والجهاد تباركان عملية تل آبيب

مقتل شرطي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في تل أبيب.. واستشهاد المنفذ

مقتل شرطي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في تل أبيب.. واستشهاد المنفذ

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع وزير الخدمة المدنية الفلبيني تعزيز التعاون

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع وزير الخدمة المدنية الفلبيني تعزيز التعاون

غنيم: الضخ الزائد لمياه الآبار يوثر سلباً على عمل منظومة الصرف الصحي شمال غزة

غنيم: الضخ الزائد لمياه الآبار يوثر سلباً على عمل منظومة الصرف الصحي شمال غزة

الشعبيّةُ تقدّم ميثاقَ شرفٍ لتحريم الاعتقالات السياسيّة ووقف كلّ أشكال الملاحقة والاعتداء

الشعبيّةُ تقدّم ميثاقَ شرفٍ لتحريم الاعتقالات السياسيّة ووقف كلّ أشكال الملاحقة والاعتداء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس والجهاد تباركان عملية تل آبيب

حماس والجهاد تباركان عملية تل آبيب

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع وزير الخدمة المدنية الفلبيني تعزيز التعاون

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع وزير الخدمة المدنية الفلبيني تعزيز التعاون

غنيم: الضخ الزائد لمياه الآبار يوثر سلباً على عمل منظومة الصرف الصحي شمال غزة

غنيم: الضخ الزائد لمياه الآبار يوثر سلباً على عمل منظومة الصرف الصحي شمال غزة

هيئة مقدسية تدعو لصحوةٍ حقيقية إزاء ما يتعرض له الأقصى

هيئة مقدسية تدعو لصحوةٍ حقيقية إزاء ما يتعرض له الأقصى

قيادي بالديمقراطية: أحداث عين الحلوة أعطت أعداء شعبنا الذريعة لشن حملة تحريض على المخيمات

قيادي بالديمقراطية: أحداث عين الحلوة أعطت أعداء شعبنا الذريعة لشن حملة تحريض على المخيمات

خريشة يدعو إلى مواجهة جرائم المستوطنين بالضفة وتفعيل كل أدوات المقاومة

خريشة يدعو إلى مواجهة جرائم المستوطنين بالضفة وتفعيل كل أدوات المقاومة

رأفت يؤكد على أهمية التقيد بدورية عقد الانتخابات بأشكالها كافة

رأفت يؤكد على أهمية التقيد بدورية عقد الانتخابات بأشكالها كافة

أبو كويك يدعو لحراكٍ قوي للتصدي لجرائم المستوطنين وسفكهم الدماء

أبو كويك يدعو لحراكٍ قوي للتصدي لجرائم المستوطنين وسفكهم الدماء

منوعات

صورة: حلا شيحة تُبهر متابعيها بظهورها الأخير

صورة: حلا شيحة تُبهر متابعيها بظهورها الأخير

لهذا السبب.. محمد رمضان يُوقف حفله في الساحل لفترة قصيرة

لهذا السبب.. محمد رمضان يُوقف حفله في الساحل لفترة قصيرة

شاهد: طه دسوقي يحتفل بزفافه وسط أجواء عائلية مبهجة

شاهد: طه دسوقي يحتفل بزفافه وسط أجواء عائلية مبهجة

بعد غياب عامين.. سمية الخشاب تتصدّر الترند في &quot;أركب على الموجة&quot;

بعد غياب عامين.. سمية الخشاب تتصدّر الترند في "أركب على الموجة"

بسمة بوسيل تشعل منصات التواصل بـ جمبوست أسود

بسمة بوسيل تشعل منصات التواصل بـ جمبوست أسود

صورة: منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر والجمهور يغازلها

صورة: منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر والجمهور يغازلها

بالصور: أنغام تشعل مسرح جدة في ليلة طرب استثنائية وسط تفاعل كبير

بالصور: أنغام تشعل مسرح جدة في ليلة طرب استثنائية وسط تفاعل كبير

شاهد: عمرو دياب يختطف الهاتف من يد أحد معجبيه ويثير غضب الجمهور

شاهد: عمرو دياب يختطف الهاتف من يد أحد معجبيه ويثير غضب الجمهور

فيديو: الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات محاولتها الانتحار

فيديو: الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات محاولتها الانتحار

منى الشاذلي تكشف كواليس مشاركتها في فيلم &quot;بيت الروبي&quot;

منى الشاذلي تكشف كواليس مشاركتها في فيلم "بيت الروبي"

عربي

السودان: معارك عنيفة بالخرطوم وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي

السودان: معارك عنيفة بالخرطوم وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي

أول تعليق رسمي لبناني على البيانات التحذيرية الصادرة عن بعض السفارات

أول تعليق رسمي لبناني على البيانات التحذيرية الصادرة عن بعض السفارات

بعد السعودية.. الكويت تُوجه تحذيراً لرعاياها في لبنان

بعد السعودية.. الكويت تُوجه تحذيراً لرعاياها في لبنان

بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية

بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية