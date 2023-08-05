الكشف عن تفاصيل عملية إطلاق النار في تل آبيب

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المستوطنين، بينهم حالة خطيرة في عملية إطلاق نار نفذها شاب مساء اليوم السبت، في مدينة تل آبيب.وأفادت إذاعة الجيش، أن شاباً أطلق النار من مسدس تجاه عدد من المستوطنين فأصابهم بجراح مختلفة، بينما قالت نجمة داوود الحمراء إن إحدى الإصابات بالغة الخطورة.وفي تفاصيل العملية، ذكرت صحيفة (يديعوت آحرنوت) أن "شخصاً كان يحمل مسدسا وصل إلى أمام مجمع تجاري في شارع مونتيفيوري وأطلق النار تجاه إسرائيلي أصابه بجروح حرجة قبل أن يحاول إطلاق النار تجاه حراس أمن وعناصر شرطة كانوا بالمكان وتمكنوا من قتله فيما أصيب العديد بحالات هلع".