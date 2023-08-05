حماس والجهاد تباركان عملية تل آبيب

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركتا (حماس) والجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، على عملية إطلاق النار التي وقعت في تل آبيب وأسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين.وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن "ضربات المقاومة تتجدد في عمق الكيان بعملية إطلاق نار".وأوضح أن هذه العمليات "تأكيداً على جاهزية شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى وإفشال مخطط بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق النار في تل أبيب، مؤكدةً أنها جاءت تأكيداً على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة العدوان ورداً طبيعيا على جرائم القتل اليومية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية.